В Ульяновске на взрослых с детьми упало дерево, есть пострадавшие

В Ульяновске дерево упало прямо на прохожих. Всё произошло на улице Промышленной в Засвияжском районе города.

На место ЧП немедленно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Предварительно, пострадали четыре человека — двое детей и двое взрослых. У несовершеннолетних зафиксировано сотрясение головного мозга, а у взрослых — ушибы конечностей. По факту произошедшего проводится проверка.