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25 июня, 12:12

В Ульяновске на взрослых с детьми упало дерево, есть пострадавшие

<p>Рухнувшее в Ульяновске дерево. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ulpressa/19218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ulpressa</a></p>

Рухнувшее в Ульяновске дерево. Обложка © t.me / ulpressa

В Ульяновске дерево упало прямо на прохожих. Всё произошло на улице Промышленной в Засвияжском районе города.

На место ЧП немедленно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Предварительно, пострадали четыре человека — двое детей и двое взрослых. У несовершеннолетних зафиксировано сотрясение головного мозга, а у взрослых — ушибы конечностей. По факту произошедшего проводится проверка.

Люди почти на час застряли на верхушке 20-метрового колеса обозрения в Челябинске

Люди почти на час застряли на верхушке 20-метрового колеса обозрения в Челябинске

Ранее Лайф писал, что в подмосковной Кубинке семилетний ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе. Всё произошло во время одного из этапов соревнований.

Иван Косицын
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