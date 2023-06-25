В Ульяновске на взрослых с детьми упало дерево, есть пострадавшие
Рухнувшее в Ульяновске дерево. Обложка © t.me / ulpressa
В Ульяновске дерево упало прямо на прохожих. Всё произошло на улице Промышленной в Засвияжском районе города.
На место ЧП немедленно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Предварительно, пострадали четыре человека — двое детей и двое взрослых. У несовершеннолетних зафиксировано сотрясение головного мозга, а у взрослых — ушибы конечностей. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что в подмосковной Кубинке семилетний ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе. Всё произошло во время одного из этапов соревнований.