В Крыму разработали беспилотник-виноградарь для обработки растений и почвы

В Крыму создали инновационный прототип беспилотника, который может служить для обработки почвы и растений на полях. Авторами разработки стали учёные из КФУ им. В.И. Вернадского, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на пресс-службу программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030".

Данное устройство представляет собой беспилотное шасси с высоким клиренсом, которое оснащено излучателями для дезинфекции растительности и почвы инфракрасным и ультрафиолетовым светом, а также устройствами для механической обработки и опрыскивания почвы в приствольной полосе.

Одним из достоинств прототипа является его способность перемещаться над кроной растений, благодаря чему обработка полей происходит более эффективно и без повреждения культурной растительности. Шасси имеет просвет до 2200 мм и колею от 1200 до 1800 мм. Управляется шасси оператором с помощью пульта. Прототип беспилотника способен обрабатывать не только виноградники, но и другие виды культурной растительности и грунтов.

Как объяснил завкафедрой общетехнических дисциплин Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Завалий, одними из наиболее насыщенных по потреблению химических средств плантациями являются виноградники. Только за один период вегетации они обрабатываются до 20 раз.

"Если мы снизим эту нагрузку хотя бы в два раза, то получим очень высокий оздоравливающий эффект как для почвы, так и для растений, воздуха и человека", — отметил он.

Шасси представляет собой прямоугольную раму с четырьмя телескопическими стойками, на которых крепятся колёса. В задней части платформы расположена энергетическая установка: двигатель, коробка передач и трансмиссия. А передняя часть конструкции предназначена для размещения на ней полезного груза весом не более 200 килограммов.