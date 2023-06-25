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25 июня, 13:33

Названа доля россиян, нашедших любовь благодаря приложениям для знакомств

beAmore: Четверть российских пользователей приложений для знакомств нашли любовь

Четверть россиян находят пару с помощью приложений для знакомств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками онлайн-сервиса beAmore.

Согласно представленным данным, 25% из более чем трёх тысяч респондентов встретили вторую половинку благодаря приложениям. При этом 20% из них впоследствии поженились. Ещё четверть опрошенных (25%) пользователей признались, что пока не нашли подходящую кандидатуру, но выразили надежду, что вскоре это обязательно случится.

Исследователи также выяснили, что приложениями для знакомств пользуются 15% соотечественников старше 18 лет.

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Freepik

Наталья Исакова
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