Названа доля россиян, нашедших любовь благодаря приложениям для знакомств

Четверть россиян находят пару с помощью приложений для знакомств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками онлайн-сервиса beAmore.

Согласно представленным данным, 25% из более чем трёх тысяч респондентов встретили вторую половинку благодаря приложениям. При этом 20% из них впоследствии поженились. Ещё четверть опрошенных (25%) пользователей признались, что пока не нашли подходящую кандидатуру, но выразили надежду, что вскоре это обязательно случится.

Исследователи также выяснили, что приложениями для знакомств пользуются 15% соотечественников старше 18 лет.