Арбенина назвала новую дату несостоявшегося ранее концерта в Ростове-на-Дону
Арбенина анонсировала концерт "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону 27 июня
В Ростове-на-Дону 27 июня состоится концерт группы "Ночные снайперы", который был запланирован на 9 июня. Об этом рассказала лидер коллектива Диана Арбенина.
Диана Арбенина объявила о предстоящем концерте "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону 27 июня. Видео © Telegram / Диана Арбенина
"Ростов! 27-го у нас всё в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи", — написала певица в телеграм-канале.
Напомним, в начале июня Диана Арбенина заявила о том, что концерты группы "Ночные снайперы" переносятся на вторую половину месяца. Она объяснила это своим физическим состоянием после падения с лестницы дома. Также лидер группы потребовала не распространять фейки об отмене юбилейного шоу в Москве, которое должно состояться 8 июля.
ТАСС / Сергей Бобылев