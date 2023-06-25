Арбенина назвала новую дату несостоявшегося ранее концерта в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 27 июня состоится концерт группы "Ночные снайперы", который был запланирован на 9 июня. Об этом рассказала лидер коллектива Диана Арбенина.

"Ростов! 27-го у нас всё в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи", — написала певица в телеграм-канале.