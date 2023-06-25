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25 июня, 14:23

Арбенина назвала новую дату несостоявшегося ранее концерта в Ростове-на-Дону

Арбенина анонсировала концерт "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону 27 июня

В Ростове-на-Дону 27 июня состоится концерт группы "Ночные снайперы", который был запланирован на 9 июня. Об этом рассказала лидер коллектива Диана Арбенина.

Диана Арбенина объявила о предстоящем концерте "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону 27 июня. Видео © Telegram / Диана Арбенина

"Ростов! 27-го у нас всё в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи", — написала певица в телеграм-канале.

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Напомним, в начале июня Диана Арбенина заявила о том, что концерты группы "Ночные снайперы" переносятся на вторую половину месяца. Она объяснила это своим физическим состоянием после падения с лестницы дома. Также лидер группы потребовала не распространять фейки об отмене юбилейного шоу в Москве, которое должно состояться 8 июля.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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