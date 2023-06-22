Концерт "Ночных снайперов" в Сочи требуют отменить из-за "проукраинских взглядов" Арбениной

Участники общественного движения "Зов народа" выступили с требованием об отмене концерта Дианы Арбениной в Сочи 29 июня. Копия обращения на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, а также министра культуры и губернатора Краснодарского края есть в распоряжении Лайфа.

Общественники напомнили, что в 2018 году певица дала интервью иноагенту Ирине Шихман*, в котором высказалась против России, а в 2014-м выступала против присоединения Крыма, позже высказывалась против спецоперации на Украине. В документе подчёркивается, что Арбенина говорит об этом открыто, "при этом заявляя, что никогда не поедет выступать в Донбасс".

"После её заявлений, пропитанных духом сепаратизма, в ряде городов уже отменяли концерты, что является справедливым и обоснованным. Но в Сочи организаторы решили выделиться тем, что даже после жалоб и посещения площадки жителями, высказавшими аргументы, почему певица не должна выступать, КЗ "Фестивальный" решил проигнорировать", — уточняется в письме.

Активисты пояснили, что представители "Фестивального" сбросили трубку после предупреждения о "проукраинских взглядах" певицы и перестали отвечать, поэтому концерт Арбениной, по-видимому, отменять не собираются. В связи с этим общественники просят провести проверку.