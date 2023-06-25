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25 июня, 16:13

"В коме с проломленной головой": Раскрыты детали массовой драки мигрантов под Иркутском

"Газета.ru": Один из рабочих впал в кому после массовой драки под Иркутском

Один из рабочих впал в кому, а другой получил ножевое ранение после массовой драки на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник объекта.

"Девять человек увезли в больницу. Один в коме с проломленной головой, один с ножевым ранением, остальные с различными травмами, но более лёгкими. Разнять пытались, а сколько участвовало, не могу сказать. Много", — приводит "Газета.ru" его слова.

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Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл в Ковыктинском газоконденсатном месторождении (находится на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов). Ссора между вахтовиками из Средней Азии началась из-за того, что кто-то попытался без очереди пройти в столовую. В драке приняло участие порядка 300 мигрантов.

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Кадр из видео Telegram / irk01

Наталья Исакова
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