"В коме с проломленной головой": Раскрыты детали массовой драки мигрантов под Иркутском

Один из рабочих впал в кому, а другой получил ножевое ранение после массовой драки на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник объекта.

"Девять человек увезли в больницу. Один в коме с проломленной головой, один с ножевым ранением, остальные с различными травмами, но более лёгкими. Разнять пытались, а сколько участвовало, не могу сказать. Много", — приводит "Газета.ru" его слова.