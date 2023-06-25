В Иркутской области произошла массовая драка рабочих из Средней Азии

В Иркутской области произошла массовая драка рабочих. В потасовке участвовали около 300 вахтовиков из Средней Азии, сообщает телеграм-канал SHOT.

Массовая драка рабочих в Иркутской области. Видео © t.me / irk01

По его данным, всё произошло в Ковыктинском газоконденсатном месторождении (расположено на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов). Ссора началась из-за того, что кто-то попытался без очереди пройти в столовую. Обед решили не откладывать. А вот после него группа рабочих пришла к домикам оппонентов, после чего и началась драка.

В результате конфликта пострадали девять человек, их направили в медпункт с травмами различной степени тяжести. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Также проинформированы сотрудники иркутского отделения МИД.