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25 июня, 13:59

В Иркутской области произошла массовая драка рабочих из Средней Азии

В Иркутской области произошла массовая драка рабочих. В потасовке участвовали около 300 вахтовиков из Средней Азии, сообщает телеграм-канал SHOT.

Массовая драка рабочих в Иркутской области. Видео © t.me / irk01

По его данным, всё произошло в Ковыктинском газоконденсатном месторождении (расположено на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов). Ссора началась из-за того, что кто-то попытался без очереди пройти в столовую. Обед решили не откладывать. А вот после него группа рабочих пришла к домикам оппонентов, после чего и началась драка.

В результате конфликта пострадали девять человек, их направили в медпункт с травмами различной степени тяжести. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Также проинформированы сотрудники иркутского отделения МИД.

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Ранее Лайф рассказывал о массовой драке на цыганской свадьбе в Минеральных Водах. Конфликт начался из-за того, что во время веселья один из гостей случайно опрокинул бокал шампанского на другого. Полицейские задержали почти 30 человек. Эту вакханалию снимали на видео местные жители.

Обложка ©

t.me / irk01

Иван Косицын
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