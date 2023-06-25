Власти Польши во всеоружии используют антироссийскую и русофобскую риторику, чтобы замаскировать от населения экономический кризис в стране, пишет местное издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

"У большинства людей в нашей стране только один вопрос: почему всё больше наших СМИ говорят об ужасающей, умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не даёт ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам", — говорится в материале.

Журналисты подчёркивают, что экономический кризис спровоцировал бесконечный поток помощи в адрес Киева. Чтобы скрыть от соотечественников реальное положение дел, польский кабмин специально фокусирует внимание народа на якобы "загнивающей России". По данным издания, Польша входит в первую тройку стран по объёму оказываемой киевскому режиму помощи. Кроме того, на сегодняшний день в республике находится 1,5 миллиона украинских беженцев, 35% из которых собираются вернуться домой после окончания вооружённого конфликта.