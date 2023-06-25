В Китае разработали проект поезда, который будет быстрее самолёта

Китай превзошёл ожидания и опередил другие страны, построив уже 42 тысячи километров высокоскоростных железных дорог, что является лучшим показателем в мире. В стране также разработали проект поезда, который может быть быстрее самолёта. Об этом пишет портал "Свободная пресса".

В Китае Корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) создала проект сверхпроводящего поезда с магнитной левитацией (маглев) и сверхвысокой скоростью. Такая разработка — первая в мире. Маглев может развивать скорость до тысячи километров в час, что превышает скорость самолёта.

Для достижения таких скоростных результатов нужны особые условия, а именно вакуумный тоннель, который позволяет избежать сопротивление воздуха. Без вакуумной трубы такой поезд может достичь скорости до 625 километров в час.

Планируется использовать маглев для коммутирования между мегаполисами на побережье Китая. Для этой цели уже построена испытательная линия в городе Датун, расположенном в северной провинции Шаньси.