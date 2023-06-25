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25 июня, 20:17

Зеленского обвинили в продаже украинских земель Западу в разгар конфликта

Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже земель Украины в разгар конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский активно распродаёт земли Незалежной в самый разгар конфликта. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — написал Уоллес в "Твиттере".

По его словам, свыше трёх миллионов гектаров сельхозземель Украины сейчас принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, комментируя слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о неисправном вооружении России, заявили, что западные страны завидуют высокому мировому спросу на российское оружие, поэтому опускаются до оскорблений в адрес военной промышленности РФ.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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