Зеленского обвинили в продаже украинских земель Западу в разгар конфликта
Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже земель Украины в разгар конфликта
Украинский лидер Владимир Зеленский активно распродаёт земли Незалежной в самый разгар конфликта. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — написал Уоллес в "Твиттере".
По его словам, свыше трёх миллионов гектаров сельхозземель Украины сейчас принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.
Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, комментируя слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о неисправном вооружении России, заявили, что западные страны завидуют высокому мировому спросу на российское оружие, поэтому опускаются до оскорблений в адрес военной промышленности РФ.
t.me / Zelenskiy / Official