Украинский лидер Владимир Зеленский активно распродаёт земли Незалежной в самый разгар конфликта. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — написал Уоллес в "Твиттере".

По его словам, свыше трёх миллионов гектаров сельхозземель Украины сейчас принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.