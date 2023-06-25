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25 июня, 20:30

В России разрабатывается закон о регулировании деятельности ЧВК

Депутат Картаполов: В РФ разрабатывают закон о регулировании деятельности ЧВК

В России разрабатывается закон о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил глава думского Комитета по обороне, автор законопроекта Андрей Картаполов.

"Делать закон (о ЧВК. — Прим. Лайфа) необходимо, чем и занимаемся", — сообщил Картаполов в ответ на вопрос РИА "Новости" о регулировании деятельности ЧВК.

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Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы при военном положении. Так, сейчас голосование возможно с тем условием, что решение принято ЦИК после согласования с Минобороны и ФСБ. При этом голосование может быть проведено как на всей обозначенной территории, так и на какой-то её части.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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