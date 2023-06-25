В России разрабатывается закон о регулировании деятельности ЧВК

"Делать закон (о ЧВК. — Прим. Лайфа) необходимо, чем и занимаемся", — сообщил Картаполов в ответ на вопрос РИА "Новости" о регулировании деятельности ЧВК.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы при военном положении. Так, сейчас голосование возможно с тем условием, что решение принято ЦИК после согласования с Минобороны и ФСБ. При этом голосование может быть проведено как на всей обозначенной территории, так и на какой-то её части.