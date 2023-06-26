В КГБ Белоруссии заявили, что знают о планах захвата власти в республике

КГБ Белоруссии располагает информацией о подготовке Западом террористов для вооружённого вторжения на территорию республики. Об этом заявил замначальника следственного управления Комитета государственной безопасности страны Константин Бычек.

"КГБ фиксирует такие террористические проявления (подготовку террористов для вторжения. — Прим. Лайфа). Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства [президента Белоруссии Александра Лукашенко] предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", — заявил Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Бычек заявил, что известно даже, на базе каких спецподразделений и вооружённых формирований преступников готовят. Так, в Польше — это "Гром", в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки.

По словам представителя белорусского КГБ, следующим этапом они проходят "обкатку" в боях на Юго-Востоке Украины. Далее, уже в статусе инструкторов, боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию, добавил он. Кроме того, Комитету госбезопасности известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку, и финансирующие эту деятельность фонды, подчеркнул представитель ведомства.