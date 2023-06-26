Зеленский рассказал о "позитивном и вдохновляющем" разговоре с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Америки Джо Байденом. Как сообщил глава Незалежной в телеграм-канале, беседа о ходе боевых действий вышла "позитивной и вдохновляющей".

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", — написал Зеленский.

По его словам, во время разговора стороны скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО, намеченным на 11–12 июля. Также политики обсудили реализацию украинской "формулы мира", а также подготовку к "саммиту мира".