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25 июня, 21:56

Зеленский рассказал о "позитивном и вдохновляющем" разговоре с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Америки Джо Байденом. Как сообщил глава Незалежной в телеграм-канале, беседа о ходе боевых действий вышла "позитивной и вдохновляющей".

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", — написал Зеленский.

По его словам, во время разговора стороны скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО, намеченным на 11–12 июля. Также политики обсудили реализацию украинской "формулы мира", а также подготовку к "саммиту мира".

Политолог назвал ключевые вопросы, которые обсудят на саммите НАТО в июле

Политолог назвал ключевые вопросы, которые обсудят на саммите НАТО в июле

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о якобы исходящей от России ядерной угрозе не нуждаются в комментариях, поскольку являются "бурным потоком сознания" двух вышеуказанных лидеров.

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ТАСС / Susan Walsh

Анатолий Симоненко
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