Похудевший на 90 кг звезда "Большого Лебовски" Джон Гудмен изменился до неузнаваемости

Американский киноактёр Джон Гудмен, известный по фильмам "Большой Лебовски", "Флинстоуны", "Операция "Арго" и многим другим, похудел почти на сто килограммов. 71-летний актёр появился на красной дорожке 62-го телефестиваля в Монако и приятно поразил всех присутствующих.

Как пишет Daily Mail, актёр всегда любил вкусно и плотно поесть, в связи с чем и страдал лишним весом — почти 200 килограммов. Несколько лет назад актёр решил полностью отказаться от алкоголя и заняться своим здоровьем. Так, артист стал тренироваться в зале, придерживаться средиземноморской диеты и проходить от 10 тысяч шагов в день. Также звезда Голливуда легла на обследование в клинику, чтобы пройти курс детоксикации.

Долгие годы изрядных усилий помогли Гудмену сбросить лишний вес, но многие заподозрили, что без хирургического вмешательства не обошлось, ведь актёр изменился после похудения до неузнаваемости. Однако он успокоил скептиков и заверил, что секрет новой формы заключается лишь в правильном питании и постоянных тренировках.