В Госдуме хотят защитить граждан страны от проявлений русофобии

В России хотят ввести уголовную ответственность за русофобию. К разработке правовых норм приступили в Госдуме совместно с профильными ведомствами и экспертами. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки", — рассказала Яровая газете "Известия".

Яровая подчеркнула, что под защиту от русофобии подпадут граждане РФ и соотечественники. В качестве примера данного явления парламентарий назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие с показа постановок в театре, а также ограничения на использование русского языка. Ответственными за продление русофобии депутат в первую очередь назвала политиков стран Евросоюза и США.

Парламентарий намерена обратиться в МИД с просьбой создать офисы для оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим от русофобии. Но для начала нужно будет определить нарушения, входящие в этот термин, считает юрист, член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Следует и предусмотреть, за что именно в отношении кого именно вводится наказание.

Он объяснил, что в УК РФ уже есть статьи, по которым за подобные нарушения может применяться наказание. Например, за призывы к нарушению прав россиян по факту их гражданства следует ответственность по статье 280 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Сегодня по закону можно преследовать и уехавших за границу россиян, обращающихся с призывами к ненависти к оставшимся в РФ: статья "Госизмена". В этом случае по статье 275 УК РФ их действия могут быть квалифицированы как "оказание иной помощи иностранному государству".