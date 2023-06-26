МИД Израиля намерен объявить послу Украины дипломатический выговор

В израильском Министерстве иностранных дел планируют вызвать посла Украины в еврейском государстве Евгения Корнийчука. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, украинскому дипломату будет выражен протест. Причиной послужили резкие высказывания Корнийчука о том, что Израиль встал на путь тесного сотрудничестве с Россией и фактически занял пророссийскую позицию. В частности, он посетовал на то, что Иерусалим не предоставляет Киеву оружие, и призвал государство изменить свою позицию.