МИД Израиля намерен объявить послу Украины дипломатический выговор
СМИ: МИД Израиля хочет вызвать посла Украины после выпада Киева против страны
В израильском Министерстве иностранных дел планируют вызвать посла Украины в еврейском государстве Евгения Корнийчука. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
По данным газеты, украинскому дипломату будет выражен протест. Причиной послужили резкие высказывания Корнийчука о том, что Израиль встал на путь тесного сотрудничестве с Россией и фактически занял пророссийскую позицию. В частности, он посетовал на то, что Иерусалим не предоставляет Киеву оружие, и призвал государство изменить свою позицию.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад передал Украине, появляется у границ Израиля. И он не исключил такой судьбы для израильского вооружения, поэтому отклоняет просьбы Киева о военных поставках.
Wikipedia / Almog