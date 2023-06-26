Регион

Уведомления отключены

26 июня, 00:52

МИД Израиля намерен объявить послу Украины дипломатический выговор

СМИ: МИД Израиля хочет вызвать посла Украины после выпада Киева против страны

В израильском Министерстве иностранных дел планируют вызвать посла Украины в еврейском государстве Евгения Корнийчука. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, украинскому дипломату будет выражен протест. Причиной послужили резкие высказывания Корнийчука о том, что Израиль встал на путь тесного сотрудничестве с Россией и фактически занял пророссийскую позицию. В частности, он посетовал на то, что Иерусалим не предоставляет Киеву оружие, и призвал государство изменить свою позицию.

В Кремле отреагировали на заявление о том, что оружие для Украины появилось у границ Израиля

В Кремле отреагировали на заявление о том, что оружие для Украины появилось у границ Израиля

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад передал Украине, появляется у границ Израиля. И он не исключил такой судьбы для израильского вооружения, поэтому отклоняет просьбы Киева о военных поставках.

Обложка ©

Wikipedia / Almog

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров