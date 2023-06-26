В США рассказали, почему западная техника не спасает ВСУ от поражения

Несмотря на то что Украине регулярно поставляется западная военная техника, от поражений она ВСУ не спасает. Как рассказал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен, причиной тому — эффективность русского оружия.

"У русских больше ВВС, а их самолёты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотников как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил О’Брайен.

Журналист также указал на то, что у Российской армии много артиллерийских, ракетных установок и эффективных противотанковых комплексов. Запад поставил Киеву и современную западную технику, но, как известно, ВС РФ успешно справились и с танками Leopard, и с боевыми машинами Bradley, подчеркнул обозреватель.