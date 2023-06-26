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26 июня, 03:05

В США рассказали, почему западная техника не спасает ВСУ от поражения

Atlantic: Западная техника не спасает ВСУ из-за эффективности русского оружия

Несмотря на то что Украине регулярно поставляется западная военная техника, от поражений она ВСУ не спасает. Как рассказал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен, причиной тому — эффективность русского оружия.

"У русских больше ВВС, а их самолёты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотников как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники", — заявил О’Брайен.

Журналист также указал на то, что у Российской армии много артиллерийских, ракетных установок и эффективных противотанковых комплексов. Запад поставил Киеву и современную западную технику, но, как известно, ВС РФ успешно справились и с танками Leopard, и с боевыми машинами Bradley, подчеркнул обозреватель.

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Ранее Лайф писал, что "Аллигатор" управляемой ракетой уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Минобороны РФ показало видео работы экипажа российского ударно-разведывательного вертолёта Ка-52.

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vk.com / Минобороны РФ

Арина Родионова
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