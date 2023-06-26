В ЕП оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз

После того как конфликт завершится, Украина вряд ли станет членом ЕС, так как не сумеет одержать победу на поле боя. Об этом газете "Известия" заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

"Я думаю, Украина не войдёт в ЕС до окончания (конфликта. — Прим. Лайфа). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать", — пояснил Синчич.