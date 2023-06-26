В ЕП оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз
"Известия": В Европарламенте не уверены в европерспективах Украины
После того как конфликт завершится, Украина вряд ли станет членом ЕС, так как не сумеет одержать победу на поле боя. Об этом газете "Известия" заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.
"Я думаю, Украина не войдёт в ЕС до окончания (конфликта. — Прим. Лайфа). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать", — пояснил Синчич.
По его словам, ещё до того, как украинский лидер Владимир Зеленский пришёл к власти, страна была слишком коррумпирована, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Тем не менее в Евросоюз вступают из политических, а не экономических или других соображений, подчеркнул Синчич.
Как сообщал Лайф, лидер Незалежной Владимир Зеленский в феврале 2022-го подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина вместе с Молдавией получила статус страны – кандидата в члены Евросоюза. Для дальнейших переговоров по вопросу Киеву нужно провести ряд реформ и усилить борьбу с коррупцией. При этом власти ФРГ предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в ЕС.
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