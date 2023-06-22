ЕК и Украина снова разошлись в показаниях по теме препятствий для вступления страны в ЕС
ЕК назвала главным препятствием для вступления Украины в ЕС военный конфликт
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Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС назвал главное препятствие для вступления Украины в союз – это продолжающийся конфликт, а не выдвинутые Еврокомиссией условия.
"Главным препятствием для вступления является война. Она не является препятствием, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, но само вступление — это совершенно другое дело и гораздо более длительный процесс. Надеюсь, к тому моменту, когда Украина сможет вступить в ЕС, война уже закончится", – объяснил Варгелий.
Слова еврокомиссара расходятся с показаниями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который утверждает, что страна движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". Он поведал в эфире телеканала "Рада", что в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.
"Мы на том пути, чтобы максимально быстро получить статус кандидата на членство, а потом максимально быстро зайти в фазу переговоров относительно членства. То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости", – заверил глава МИД.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал все европейские страны, которые граничат с Россией, вступить в ЕС и НАТО. Его охладил французский коллега. Эмманюэль Макрон объяснил, что немедленное вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Балканских стран привело бы к огромным проблемам для Европы, поэтому процесс должен проходить без спешки.