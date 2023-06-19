Киев выполнил лишь два условия для начала переговоров о приёме в ЕС

Для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз Украине необходимо выполнить семь условий. Из них на данный момент Киевом реализовано только два. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчёте, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — говорится в публикации.

Говоря о выполненных Украиной пунктах, источник уточнил, что речь идёт об условиях, связанных с юридической реформой и законом о СМИ. Отчёт по заявке Киева на членство в ЕС организация предоставит на этой неделе. Издание пишет, что произойдёт это в среду, после чего документ направят постпредам стран.