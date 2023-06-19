Киев выполнил лишь два условия для начала переговоров о приёме в ЕС
Reuters: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о вступлении в ЕС
Для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз Украине необходимо выполнить семь условий. Из них на данный момент Киевом реализовано только два. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчёте, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — говорится в публикации.
Говоря о выполненных Украиной пунктах, источник уточнил, что речь идёт об условиях, связанных с юридической реформой и законом о СМИ. Отчёт по заявке Киева на членство в ЕС организация предоставит на этой неделе. Издание пишет, что произойдёт это в среду, после чего документ направят постпредам стран.
"Есть прогресс. Отчёт будет умеренно положительным. Речь идёт не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса. Например, были известные антикоррупционные дела", — заявил источник агентства.
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет: там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится России, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы там ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.
Wikipedia / Вадим Чуприна