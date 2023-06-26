Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Запад" в зоне спецоперации. Как заявили в оборонном ведомстве, министр отметил высокую эффективность данной группы.
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Запад" в зоне спецоперации. Видео © Минобороны РФ
"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск", — сообщили в Минобороны.
Министр провёл совещание с командованием группировки, где обратил внимание на высокую эффективность бойцов при выявлении и уничтожении техники и личного состава противника. Также Шойгу заслушал доклады командующего Западной группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова, который рассказал о боевом слаживании и формировании полков резерва.
В мае Шойгу проинспектировал на Запорожском направлении передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток". Глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба, которые доложили ему о текущей обстановке, выполнении боевых задач и характере действий противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ