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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 05:07
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Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Запад" в зоне спецоперации. Как заявили в оборонном ведомстве, министр отметил высокую эффективность данной группы.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Запад" в зоне спецоперации. Видео © Минобороны РФ

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск", — сообщили в Минобороны.

Министр провёл совещание с командованием группировки, где обратил внимание на высокую эффективность бойцов при выявлении и уничтожении техники и личного состава противника. Также Шойгу заслушал доклады командующего Западной группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова, который рассказал о боевом слаживании и формировании полков резерва.

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В мае Шойгу проинспектировал на Запорожском направлении передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток". Глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба, которые доложили ему о текущей обстановке, выполнении боевых задач и характере действий противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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