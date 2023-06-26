Под Красноярском бетонная плита убила подростка
Прокуратура: В Красноярском крае подросток погиб при падении бетонной плиты
Плита, упавшая на подростка в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В селе Сушиновка Красноярского края бетонная плита упала на 14-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребёнка госпитализировали, но позже он скончался.
Работа сотрудников прокуратуры на месте падения плиты на подростка. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
"24 июня 2023 г. около 19:00 двое 14-летних подростков находились в заброшенном здании в селе Сушиновка по ул. Обручева в Уярском районе. В какой-то момент один из парней прыгнул с бетонной плиты, что вызвало обрушение на него конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", — говорится в опубликованном сообщении.
Как выяснили сотрудники ведомства, злополучное здание находится на балансе Сушиновского сельсовета и не эксплуатируется более 10 лет. Причём доступ к нему не ограничен, что противоречит выдвинутым ранее требованиям прокуратуры.
В ведомстве пообещали установить причины и обстоятельства трагедии, а также проверить деятельность чиновников на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости. Семья мальчика на профилактическом учёте не состояла.
Ранее Лайф рассказывал, что в Омске подросток погиб, чинив собственный компьютер. За несколько дней до трагедии парень вызывал мастера, который поменял ему некоторые запчасти. Однако видеокарту школьник решил заменить сам и, открыв системный блок, получил удар током.