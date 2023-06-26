Под Красноярском бетонная плита убила подростка

В селе Сушиновка Красноярского края бетонная плита упала на 14-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребёнка госпитализировали, но позже он скончался.

Работа сотрудников прокуратуры на месте падения плиты на подростка. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

"24 июня 2023 г. около 19:00 двое 14-летних подростков находились в заброшенном здании в селе Сушиновка по ул. Обручева в Уярском районе. В какой-то момент один из парней прыгнул с бетонной плиты, что вызвало обрушение на него конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", — говорится в опубликованном сообщении.

Как выяснили сотрудники ведомства, злополучное здание находится на балансе Сушиновского сельсовета и не эксплуатируется более 10 лет. Причём доступ к нему не ограничен, что противоречит выдвинутым ранее требованиям прокуратуры.

В ведомстве пообещали установить причины и обстоятельства трагедии, а также проверить деятельность чиновников на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости. Семья мальчика на профилактическом учёте не состояла.





