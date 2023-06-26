Голикова назвала преимущество для бюджетов регионов от увеличения МРОТ
Голикова заявила, что увеличение МРОТ приведёт к доходам в бюджеты всех уровней
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% начиная с 2024 года, о чём ранее заявил президент России Владимир Путин, обернётся дополнительными доходами в бюджеты разных уровней. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%. Конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней", — сказала она в разговоре с ТАСС.
Голикова пояснила, что в большей степени от этого выиграют региональные бюджеты, так как туда идёт основной подоходный налог, который формирует их главную доходную базу. По словам вице-премьера, в результате роста МРОТ увеличатся зарплаты 4,8 миллиона россиян. Кроме того, благодаря увеличению фонда оплаты труда вырастут доходы и других работников, занимающих квалифицированные должности, добавила Голикова.
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Напомним, президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что власти России продолжают индексировать МРОТ опережающими темпами и увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. Так, с 1 января 2024 года будет проведена очередная индексация сразу на 18,5%, а к 2030 году МРОТ вырастет вдвое.
ТАСС / Станислав Красильников