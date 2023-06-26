Голикова назвала преимущество для бюджетов регионов от увеличения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% начиная с 2024 года, о чём ранее заявил президент России Владимир Путин, обернётся дополнительными доходами в бюджеты разных уровней. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%. Конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней", — сказала она в разговоре с ТАСС.

Голикова пояснила, что в большей степени от этого выиграют региональные бюджеты, так как туда идёт основной подоходный налог, который формирует их главную доходную базу. По словам вице-премьера, в результате роста МРОТ увеличатся зарплаты 4,8 миллиона россиян. Кроме того, благодаря увеличению фонда оплаты труда вырастут доходы и других работников, занимающих квалифицированные должности, добавила Голикова.