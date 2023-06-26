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26 июня, 07:49

Полиция задержала диверсанта, устроившего поджог на ж/д перегоне в Омске

В Омске силовики задержали диверсанта, который поджёг релейные шкафы на железнодорожных путях по "заданию" кураторов из соцсети. Об этом пишет SHOT.

21-летний омич признался, что получил все указания от неизвестных лиц в Сети, после чего в ночь на 4 июня направился к перегону Московка – Сыропятское, где и совершил поджог. Полиция нашла на месте инцидента вскрытые шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки, а рядом валялись две пустые пластиковые бутылки со следами горючего. Хотя оборудование выгорело, к утру движение поездов удалось восстановить.

Полиция уже провела обыски в квартире подозреваемого. Свою вину он признал, а также сообщил информацию о кураторах из Сети. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что 23 июня в Москве на железнодорожной станции снова пытались поджечь релейные шкафы. Диверсанты принесли доски и покрышки, устроили пожар рядом, но огонь на оборудование даже не перекинулся.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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