Полиция задержала диверсанта, устроившего поджог на ж/д перегоне в Омске

В Омске силовики задержали диверсанта, который поджёг релейные шкафы на железнодорожных путях по "заданию" кураторов из соцсети. Об этом пишет SHOT.

21-летний омич признался, что получил все указания от неизвестных лиц в Сети, после чего в ночь на 4 июня направился к перегону Московка – Сыропятское, где и совершил поджог. Полиция нашла на месте инцидента вскрытые шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки, а рядом валялись две пустые пластиковые бутылки со следами горючего. Хотя оборудование выгорело, к утру движение поездов удалось восстановить.

Полиция уже провела обыски в квартире подозреваемого. Свою вину он признал, а также сообщил информацию о кураторах из Сети. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.