Одинокий варан наделал шума на московской улице, его хозяина ищут
В Москве прохожие заметили гуляющего по улицам варана и вызвали спасателей
На северо-востоке Москвы прохожие нашли спокойно прогуливавшегося варана, его накрыли коробкой и вызвали спасателей, хозяин до сих пор не объявился. Видео публикует поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в своём телеграм-канале.
В Москве нашли варана и вызвали спасателей. Видео © t.me / Спасатели СпасРезерв
Варан был замечен на Енисейской улице возле одной из многоэтажек. Он медленно передвигался и явно не собирался удирать. Очевидцы предположили, что рептилия могла выпасть из окна квартиры, где её содержали. Варана накрыли коробкой до приезда спасателей, которые затем аккуратно пересадили животное в специальную переноску.
"Находку передадим в Центр передержки диких животных Департамента природопользования", — уточнили прибывшие на место специалисты.
Также предстоит обследовать рептилию на предмет возможных травм и увечий. На данный момент никто не обращался по поводу пропажи животного.
Ранее сообщалось, что в Уфе закрыли мини-зоопарк "Страна обезьян и пушистиков", обитатели которого содержались в ужасных условиях. Питомник был грязный, а у животных не было своих убежищ, где они могли прятаться.
t.me / Спасатели СпасРезерв