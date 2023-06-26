Регион

Уведомления отключены

26 июня, 13:13

Одинокий варан наделал шума на московской улице, его хозяина ищут

В Москве прохожие заметили гуляющего по улицам варана и вызвали спасателей

На северо-востоке Москвы прохожие нашли спокойно прогуливавшегося варана, его накрыли коробкой и вызвали спасателей, хозяин до сих пор не объявился. Видео публикует поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в своём телеграм-канале.

В Москве нашли варана и вызвали спасателей. Видео © t.me / Спасатели СпасРезерв

Варан был замечен на Енисейской улице возле одной из многоэтажек. Он медленно передвигался и явно не собирался удирать. Очевидцы предположили, что рептилия могла выпасть из окна квартиры, где её содержали. Варана накрыли коробкой до приезда спасателей, которые затем аккуратно пересадили животное в специальную переноску.

"Находку передадим в Центр передержки диких животных Департамента природопользования", уточнили прибывшие на место специалисты.

Также предстоит обследовать рептилию на предмет возможных травм и увечий. На данный момент никто не обращался по поводу пропажи животного.

В Сибири нашли останки черепах, живших там 100 миллионов лет назад

В Сибири нашли останки черепах, живших там 100 миллионов лет назад

Ранее сообщалось, что в Уфе закрыли мини-зоопарк "Страна обезьян и пушистиков", обитатели которого содержались в ужасных условиях. Питомник был грязный, а у животных не было своих убежищ, где они могли прятаться.

Обложка ©

t.me / Спасатели СпасРезерв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров