Одинокий варан наделал шума на московской улице, его хозяина ищут

На северо-востоке Москвы прохожие нашли спокойно прогуливавшегося варана, его накрыли коробкой и вызвали спасателей, хозяин до сих пор не объявился. Видео публикует поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в своём телеграм-канале.

В Москве нашли варана и вызвали спасателей. Видео © t.me / Спасатели СпасРезерв

Варан был замечен на Енисейской улице возле одной из многоэтажек. Он медленно передвигался и явно не собирался удирать. Очевидцы предположили, что рептилия могла выпасть из окна квартиры, где её содержали. Варана накрыли коробкой до приезда спасателей, которые затем аккуратно пересадили животное в специальную переноску.

"Находку передадим в Центр передержки диких животных Департамента природопользования", — уточнили прибывшие на место специалисты.

Также предстоит обследовать рептилию на предмет возможных травм и увечий. На данный момент никто не обращался по поводу пропажи животного.