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26 июня, 10:06

Баста сообщил об отмене двух концертов

Рэпер Баста сообщил о переносе концертов в Иркутске и Хабаровске 27 и 29 июня

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, сообщил об отмене концертов, которые должны были состояться 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске. Об этом он рассказал сам в соцсети.

Музыкант не назвал причины решения, но подчеркнул, что выступления будут перенесены на другие даты, о которых организаторы сообщат позднее. Концерты Басты отменялись уже несколько раз за прошедшие месяцы. Так, мартовское шоу в Новокузнецке было перенесено на сентябрь, причины этого также не озвучивались. А 25 июня Баста менее чем за сутки перенёс свой концерт в Красноярске.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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