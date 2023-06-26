Баста сообщил об отмене двух концертов

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, сообщил об отмене концертов, которые должны были состояться 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске. Об этом он рассказал сам в соцсети.

Музыкант не назвал причины решения, но подчеркнул, что выступления будут перенесены на другие даты, о которых организаторы сообщат позднее. Концерты Басты отменялись уже несколько раз за прошедшие месяцы. Так, мартовское шоу в Новокузнецке было перенесено на сентябрь, причины этого также не озвучивались. А 25 июня Баста менее чем за сутки перенёс свой концерт в Красноярске.