Отец “рэп-версуса” и гангстер: Сколько зарабатывал Пушкин по сравнению с Канье Уэстом и Джей-Зи Гонорары “бога российской поэзии” сегодня покажутся скромными даже рэперу средней руки. Но не всё так просто. 24 июня, 23:40 Сколько зарабатывал Пушкин по сравнению с Канье Уэстом и Джей-Зи. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , © Wikipedia / О.А. Кипренский , © Freepik

По данным сервиса аудиокниг Storytel за 2021 год, помимо России, где автор “Евгения Онегина” остаётся главным национальным поэтом, его очень любят в Турции, Мексике, Швеции, Норвегии и Индии. Многие уверены, что столь успешный поэт жил в своё время как падишах, иначе и быть не могло. Однако факты свидетельствуют об обратном.

Где работал Пушкин после лицея

Муза далеко не сразу озолотила поэта. От бедственного положения юного Пушкина спасало родовое поместье Михайловское, которое приносило ему около 3 тысяч рублей в год. Это примерно в 25 раз больше годового жалования простого рабочего в царской России. Жить можно. С учётом того, что первые свои серьёзные вещи поэт написал в 12 лет, лет девять он творил ради удовольствия, не получив за это ни копейки. После окончания Царскосельского лицея Пушкин работал чиновником в коллегии иностранных дел, где получал 58 рублей в месяц. В шесть раз больше, чем рабочий, но гораздо меньше, чем придворный поэт. Чтобы жениться, ему пришлось продать отцовское имение — деревню Кистеневку.

Первый серьёзный гонорар Пушкин получил за поэму “Руслан и Людмила”, опубликованную в 1820 году. Экспонаты Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

— Я пишу для себя, а публикую для денег, а не для улыбок прекрасного пола, — напишет впоследствии Пушкин своему другу князю Вяземскому.

Первый серьёзный гонорар Пушкин получил за поэму “Руслан и Людмила”, опубликованную в 1820 году. Он составил 1,5 тысячи рублей. На эти деньги можно было купить пять шелковых платьев, три фрака, две манишки из батиста, 10 страусиных перьев, 100 гусей, 500 яиц, 20 фунтов привозной красной рыбы и арендовать на год десятину целинной земли. Пушкин быстро эти деньги промотал.

Сколько Пушкин получил за Евгения Онегина

Звёздный час поэта наступил за шесть лет до его смерти — в 1831 году, когда свет увидел “Евгения Онегина”. За него поэт получил 12 тысяч рублей. Это уже сотни батистовых рубашек, модных перчаток “от кутюр”, 200 фунтов дорогущего чая (В Санкт-Петербурге предпочитали чай, в отличие от кофеманов из Москвы). А ещё можно было дополнительно арендовать на год одноэтажный деревянный дом в одном из арбатских переулков в Москве и оплатить обучение двух детей в пансионе.

Любовь Пушкина к шампанскому, вниманию дам (в том числе и с “пониженной социальной ответственностью”), а также к азартным играм, быстро пустили гонорар за “Евгения Онегина” по ветру. К счастью, в том же 1831 году император Николай I назначил Пушкину ежемесячный оклад в размере 5 тысяч руб. Это было уже чисто за поэзию. В пересчёте на современные деньги, на пике своей карьеры “солнце русской поэзии” зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц.

Пушкин был бедным или богатым

По меркам петербургского дворянства, Пушкин жил бедно. Интерьер в главном доме Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

По меркам петербургского дворянства, Пушкин жил бедно. Точнее жил он “на всю катушку”, не по средствам. Из-за этого постоянно влезал в долги. В 1835 году он попросил у государства 100 тысяч рублей на покрытие всех долгов. Чтобы спокойно заниматься творческим трудом. Ему дали 30 тысяч, которые он не успеет вернуть государству из-за роковой дуэли с Дантесом. В итоге после смерти поэт оставил наследникам не горы золотые, а долг в 140 тысяч рублей, которые потом всеми правдами и неправдами пришлось погашать его вдове и друзьям.

Почему Пушкина называют рэпером

В 2017-м году, в день рождения Пушкина, с подачи YouTube-канала “Пушкин РЭП”, его окрестили гангста-рэпером. “Эксперты” сравнили ритмические паттерны его стихов с текстами Jay-Z, Snoop Dogg, 50 Cent и Dr. Dre. Туда же присовокупили 29 дуэлей, которые сравнили с разборками между Восточным и Западным побережьями в США (В одной из которых погиб рэпер 2 PAC). В качестве финального штриха, Пушкина объявили изобретателем “рэп-баттлов”. Вопрос о целесообразности таких сравнений следует оставить культурологам. Важно другое.

По одному из важных для современного рэпера мирового уровня Александра Сергеевича Пушкина, увы, нельзя назвать “звездой хип-хопа”. Это касается доходов. В современном мире, получай Пушкин столько, сколько он получал в своё время, ему бы не хватило на “золотые цепи и крутые тачки”, не говоря уже о виллах и яхтах.

Сколько зарабатывают рэперы

В современном мире, получай Пушкин столько, сколько он получал в своё время, ему бы не хватило на “золотые цепи и крутые тачки”, не говоря уже о виллах и яхтах. Рэперы Снуп Догг и Джей-Зи. Фото © Getty Images / Vivien Killilea

Дальше только факты, ничего кроме фактов. За всю свою творческую карьеру Пушкин заработал около 2,5 млн. долларов в переводе на современные деньги.

Для сравнения: состояние Снуп Догга в 2022-м оценили в 140 млн. долларов, Доктора Дре — в 820 млн. долларов, Джей-Зи — в 1,4 миллиарда долларов.

Рэпер Эминем по итогам 2021 года заработал более 20 млн долларов на стриминге музыки в Spotify. Не считая других источников дохода. Кто-то может возразить, что сравнивать нужно с российскими реалиями. Но и здесь тенденция сохраняется.

В период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года рэпер Баста заработал 5,3 миллиона долларов. Рэпер Моргенштерн*, до отъезда из России, за 2021 год заработал почти 7,5 миллиона долларов.

Таким образом, доходы Пушкина меркнут как на фоне западных, так и на фоне российских звёзд хип-хопа. Но если отвлечься от меркантильной стороны вопроса, стоит вспомнить, что Александр Сергеевич остаётся брендом российской и мировой поэзии вот уже на протяжении почти двух веков. Вряд ли такая долгая слава светит современным звёздам. Впрочем, история обладает своеобразным чувством юмора, и сказать здесь что-либо наверняка нельзя.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Евгений Жуков