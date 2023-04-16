Игроман и герой анекдотов: 8 постыдных фактов о Пушкине, которые никогда не обсуждают на людях Разговоры о Пушкине способны вызвать у школьников зевоту, но если бы им попались "интересные места" из его биографии и запрещённые стихи, его поэзия могла бы стать новым трендом. 15 апреля, 23:40 Портрет А. С. Пушкина, 1827 год. О.А. Кипренский. Обложка © Wikipedia

Историки заявляют, что Пушкин был, мягко говоря, непростым человеком. При своём таланте он имел сложный характер, из-за которого поэт и любитель женщин частенько попадал в неприятности. Во многом благодаря похождениям Пушкина появились и запрещённые стихи и анекдоты про поэта.

Анекдоты про Пушкина

Памятник Пушкину. Фото © Shutterstock

Вряд ли учительница литературы поставит ученику пятёрку, если он расскажет ей о том, как "Александр Сергеевич сломал ноги и стал передвигаться на колёсах", или о том, как он кидался в друзей камнями. А уж истории о том, как "наше всё" воспитывал четырёх сыновей и здоровался с "вонючими мужиками", скорее всего, доведут преподавателя до белого каления.

Мистификации о Пушкине, абсурдные анекдоты, пущенные в народ с подачи поэта Хармса, стали реакцией на его канонизацию. Цикл "Анекдоты из жизни Пушкина" на протяжении десятилетий дополнялся анонимными последователями и в итоге вырос до внушительных размеров.

Но и при жизни Пушкина о нём ходили разные пикантные и нелепые слухи, истории о его походах к дамам не самого тяжёлого поведения, о пьяных драках и дебошах, неоднократно зафиксированных тогдашними органами правопорядка. И в большинстве случаев Александр Сергеевич сам давал повод к сочинению таких историй.

Донжуанский список Пушкина

Картина "Пушкин с женой на придворном балу перед зеркалом", Ульянов Николай Павлович. 1937 г.

В 1829-м поэт составил два параллельных донжуанских списка, где в хронологическом порядке перечислил женщин, с которыми вступал в связь. Всего 37 прелестниц. Но дело в том, что туда в основном попадали "приличные" дамы. Если составлять полный перечень любовных подвигов Александра Сергеевича, тремя-четырьмя десятками дело не ограничится. С 14 лет Пушкин посещал бордели и, как отмечают историки, не изменял этой привычке, даже когда связал себя узами брака с Натальей Гончаровой. А когда находился в ссылке в селе Михайловском, даже нажил ребёнка от крепостной Ольги Калашниковой, который, впрочем, умер во младенчестве.

Внешность Пушкина

Портрет Пушкина, художник Петр Соколов, 1836 г. Фото © Wikipedia

Парадоксальным образом Пушкин сочетал в себе любвеобильность, напористость и жуткие комплексы по поводу своей внешности. Считается, что фирменный высокий цилиндр, в котором он запомнился современникам и потомкам, поэт надевал для того, чтобы скрыть свой, как он считал, маленький рост — 166,7 см. Как назло, его избранницы были на голову, а то и две выше него. Однажды ему даже пришлось прервать свидание из-за того, что на фоне длинноногой пассии он смотрелся коротышкой.

Больше таких ошибок поэт не повторял и на все свидания ходил в цилиндре. Знаменитые бакенбарды — тоже результат комплексов. Так Пушкин надеялся скрыть неприятные, по его мнению, черты лица. Однако любили его девушки не за внешность, а за стихи, харизму, чувство юмора, донжуанские навыки и мужественность. Последняя граничила с безрассудством и в итоге стала роковой для поэта.

Сколько раз Пушкин участвовал в дуэлях

Последний выстрел А.С. Пушкина. Художник Адриан Волков. Фото © Wikipedia

По свидетельствам историков, у Пушкина было 29 состоявшихся и несостоявшихся дуэлей. Причём стрелком он был метким, хотя и хладнокровным убийцей его не назовёшь: поэт ни разу не пролил крови и даже стрелял всегда вторым.

Ещё будучи шестнадцатилетним подростком, Пушкин "кинул перчатку" своему двоюродному дяде Павлу Ганнибалу. Причина — cherchez la femme, дамочку не поделили. К счастью, примирились оппоненты до того, как встали к барьеру.

По словам друзей Пушкина, вызывать на дуэли он любил, а вот стреляться — не очень. Вероятно, это было для него способом выпустить пар. И только в роковой дуэли с Дантесом он защищал честь своей жены.

Матерные стихи Пушкина

Дом-музей русского поэта Александра Пушкина. Тетрадь поэта с записью стихов. Фото © Shutterstock / Natalia Kirsanova

Пушкин знал ещё один способ выпустить пар. Ещё в лицее он увлекался написанием скабрёзных стихов, способных оскорбить если не любого, то многих. За это не раз получал нагоняй от учителей. Сюжеты виршей: случайные связи, высмеивание пороков, срамные сказочные мотивы. Одно из зрелых произведений "шального периода" — поэма "Царь Никита и сорок его дочерей". Матерные стихи Пушкина были даже включены в полное академическое собрание сочинений — с соответствующими купюрами. По мнению литературоведов, на сочинение таких стихов Пушкина мог вдохновить поэт Иван Барков, которому тот даже посвятил стихотворение "Тень Баркова".

Что такое "по блату"?

Пушкин на лицейском экзамене. Картина И. Репина (1911). Фото © Wikipedia

Когда нерадивому ученику ставят в пример Пушкина и утверждают, что тот учился на одни пятёрки и был чуть ли не self-made man, как Ломоносов, в этом есть лукавство.

Царскосельский лицей, где учился Александр Сергеевич, считался очень престижным по тем временам. Попадали туда лучшие из лучших, самые способные, старательные и знатные. Так вот, оказывается, сам Пушкин, который не отличался особым прилежанием и любовью к граниту науки, попал туда по блату. Пристроил его в элитное заведение его же дядя Василий Львович, друживший с Михаилом Сперанским, основателем лицея. Так что Пушкин был устроен на учёбу по блату и изначально никаких признаков самородка не выказывал.

"Пиковая дама" Пушкина

"Пиковая дама", А. Бенуа. Три карты. 1905 г. Фото © museumpushkin.ru

Нельзя с уверенностью сказать, что Достоевский полюбил карты и рулетку из-за того, что любимый им Пушкин сам этим грешил. Скорее дело в том, что у них похожие психотипы и склонности, к тому же в дворянской среде азартные игры были нормой. Именно оттуда пошли выражения: "Карточный долг — святой долг", "Не везёт в картах, повезёт в любви", "Начал в карты играть, проиграет даже мать", "Картёжник хуже пьяницы".

Игроманию ещё часто называют лудоманией, и Пушкин был всецело захвачен этим недугом. Однажды он чуть не проиграл в карты вторую главу "Евгения Онегина". А шуточную поэму "Граф Нулин" написал за двое суток, лишь бы оплатить карточный долг. Кстати, Достоевский написал свой роман "Игрок" за рекордные 26 дней, чтобы расплатиться по счетам. У Пушкина любовь к картам косвенно выразилась в повести "Пиковая дама", куда он включил завуалированные подробности собственной жизни.

Пушкин и фут-фетиш

Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Поскольку женщины занимали в жизни поэта особое место, не будет лишним добавить в список его причуд ещё один пункт, связанный со слабым полом. В каком-то смысле "солнце русской поэзии" предвосхитил Квентина Тарантино с его фут-фетишизмом.

По словам друзей и современников, поэт был буквально зациклен на женских ступнях. Это отразилось во многих его произведениях, в частности в "Евгении Онегине":

"В заветных иногда мечтах / Держу я счастливое стремя... / И ножку чувствую в руках; / Опять кипит воображенье…"

Впрочем, не бывает поэтов без слабостей. Что касается пороков, Пушкин предостерегал как от сакрализации творцов, так и от их умаления:

"Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы, — иначе", — из письма Пушкина Вяземскому.

К тому же по современным меркам пороки Пушкина вполне невинны. Так что можно их рассматривать не как нечто из ряда вон, а как необязательный штрих к портрету творца.

Авторы Евгений Жуков