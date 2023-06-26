В Госдуме назвали Киев "логовом бесов" на фоне попыток вывезти святыни из лавры

В том, что киевский режим захочет передать Западу христианские ценности из Киево-Печерской лавры, можно было не сомневаться: президент Украины Владимир Зеленский давно встал на сторону тех, с кем боролся его дед. Об этом заявил в беседе с Лайфом первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"У этих тварей нет ничего святого, и православные ценности для них — не более чем очередной способ поживиться, продав их Западу. Если уж Зеленский не пожалел памяти деда-фронтовика, встав на сторону тех, с кем тот боролся, современных неонацистов, которые даже военную технику свою маркируют фашистскими крестами, то что уж говорить о религии, которая никогда не была ему близка", — сказал Журавлёв.

Депутат подчеркнул, что "из крупнейшего центра православия, куда стекались паломники, Киев превратился в логово бесов, которые ни во что не ставят традиции и идеалы".

"И [они] способны только на пытки, издевательства и убийства. Причём не только русских, которых определили во враги, но и собственного населения. Изгнать их — как изгоняют дьявола — и предстоит нашим Вооружённым силам", — подытожил собеседник.