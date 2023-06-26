СВР: Киев передаст Западу христианские ценности из Киево-Печерской лавры
Власти Украины договорились с ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и последующей передаче их западным странам. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на её директора Сергея Нарышкина.
"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным СВР, уже произведена опись церковного имущества и выделены средства на его перевозку. При этом главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь будут перевезены временно, якобы чтобы сохранить их, пока ситуация на Украине не вернётся в нормальное русло.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".