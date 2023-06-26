СВР: Киев передаст Западу христианские ценности из Киево-Печерской лавры

Власти Украины договорились с ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и последующей передаче их западным странам. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на её директора Сергея Нарышкина.

"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — говорится в сообщении пресс-службы.