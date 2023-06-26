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26 июня, 15:26

В России появится первый банк слюны

Сеченовский университет приступил к созданию первого в РФ биобанка слюны

Специалисты Сеченовского университета приступили к созданию первого в России биобанка слюны. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Работы проводятся в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Как рассказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Мария Пешкова, биологические жидкости, к коим относится слюна, отражают множество процессов в организме.

"С помощью биоресурсной коллекции слюны можно будет исследовать маркеры онкологических заболеваний. Также её можно использовать в исследованиях аутоиммунных, сердечно-сосудистых, эндокринных патологий. На основе этой информации можно будет создавать новые методы диагностики или персонализированной терапии", приводит слова специалиста "Газета.ru".

Банк создаётся на базе уже существующей у Сеченовского университета коллекции крови, мочи, образцов тканей и других биоматериалов, коих насчитывается более 140 тысяч штук. Однако слюны там будет куда меньше — всего 300 образцов. В будущем коллекция будет расширяться за счёт как здоровых, так и больных доноров.

Планируется, что банк слюны станет ресурсной базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований, результатами которых будут пользоваться фармацевтические компании и клинико-диагностические лаборатории.

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ТАСС / Игорь Онучин

Матвей Константинов
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