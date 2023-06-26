В России появится первый банк слюны
Сеченовский университет приступил к созданию первого в РФ биобанка слюны
Специалисты Сеченовского университета приступили к созданию первого в России биобанка слюны. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Работы проводятся в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Как рассказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Мария Пешкова, биологические жидкости, к коим относится слюна, отражают множество процессов в организме.
"С помощью биоресурсной коллекции слюны можно будет исследовать маркеры онкологических заболеваний. Также её можно использовать в исследованиях аутоиммунных, сердечно-сосудистых, эндокринных патологий. На основе этой информации можно будет создавать новые методы диагностики или персонализированной терапии", — приводит слова специалиста "Газета.ru".
Банк создаётся на базе уже существующей у Сеченовского университета коллекции крови, мочи, образцов тканей и других биоматериалов, коих насчитывается более 140 тысяч штук. Однако слюны там будет куда меньше — всего 300 образцов. В будущем коллекция будет расширяться за счёт как здоровых, так и больных доноров.
Планируется, что банк слюны станет ресурсной базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований, результатами которых будут пользоваться фармацевтические компании и клинико-диагностические лаборатории.
Ранее Лайф писал, что в России появится первое в стране производство силиконовых имплантов. Работы уже начались, их планируется закончить к 2025–2026 годам. Сырьё будет ввозиться в страну по параллельному импорту.
ТАСС / Игорь Онучин