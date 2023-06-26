Регион

Уведомления отключены

26 июня, 12:47

В Египте рухнул многоэтажный жилой дом

Al Jazeera: В Египте в Александрии рухнул 14-этажный дом, под завалами люди

<p>Работа спасателей на месте обрушения дома в Египте. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stringer</p>

Работа спасателей на месте обрушения дома в Египте. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stringer

В египетской Александрии рухнул 14-этажный жилой дом, под завалами находятся люди. Как пишет Al Jazeera, минимум один человек пострадал.

Кадры с места обрушения многоэтажного дома в Египте. Видео © Twitter / Eyaaaad

На месте инцидента работают спасатели, они разыскивают попавших под завалы людей. По информации газеты Al-Ahram, дом полностью разрушен. Его обломки повредили припаркованные рядом автомобили.

Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

Ранее Лайф писал о пожаре на туристической яхте у берегов Египта. На ней находилось 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Как минимум трое числились пропавшими без вести.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров