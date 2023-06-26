В Египте рухнул многоэтажный жилой дом

В египетской Александрии рухнул 14-этажный жилой дом, под завалами находятся люди. Как пишет Al Jazeera, минимум один человек пострадал.

Кадры с места обрушения многоэтажного дома в Египте. Видео © Twitter / Eyaaaad

На месте инцидента работают спасатели, они разыскивают попавших под завалы людей. По информации газеты Al-Ahram, дом полностью разрушен. Его обломки повредили припаркованные рядом автомобили.