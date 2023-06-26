В Египте рухнул многоэтажный жилой дом
Al Jazeera: В Египте в Александрии рухнул 14-этажный дом, под завалами люди
Работа спасателей на месте обрушения дома в Египте. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stringer
В египетской Александрии рухнул 14-этажный жилой дом, под завалами находятся люди. Как пишет Al Jazeera, минимум один человек пострадал.
Кадры с места обрушения многоэтажного дома в Египте. Видео © Twitter / Eyaaaad
На месте инцидента работают спасатели, они разыскивают попавших под завалы людей. По информации газеты Al-Ahram, дом полностью разрушен. Его обломки повредили припаркованные рядом автомобили.
Ранее Лайф писал о пожаре на туристической яхте у берегов Египта. На ней находилось 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Как минимум трое числились пропавшими без вести.