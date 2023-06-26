Каждый третий россиянин готов к переезду ради увеличения дохода, показал опрос

Каждый третий россиянин признался, что готов переехать ради большего заработка. Такие данные по результатам опроса приводит РИА "ФедералПресс".

"35% опрошенных заявили, что готовы на переезд, потому что хотят зарабатывать достойно", — говорится в материале издания.

23% респондентов заявили, что работу с хорошей заработной платой могут найти и в своём регионе. И столько же россиян ответили, что вовсе довольны своим заработком. Ещё 19% рассказали, что не готовы переезжать, но главной причиной назвали родственников, с которыми не хотели бы расставаться.