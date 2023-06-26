Регион

Уведомления отключены

26 июня, 12:30

Каждый третий россиянин готов к переезду ради увеличения дохода, показал опрос

РИА "ФедералПресс": 35% россиян готовы к переезду ради увеличения зарплаты

Каждый третий россиянин признался, что готов переехать ради большего заработка. Такие данные по результатам опроса приводит РИА "ФедералПресс".

"35% опрошенных заявили, что готовы на переезд, потому что хотят зарабатывать достойно", — говорится в материале издания.

23% респондентов заявили, что работу с хорошей заработной платой могут найти и в своём регионе. И столько же россиян ответили, что вовсе довольны своим заработком. Ещё 19% рассказали, что не готовы переезжать, но главной причиной назвали родственников, с которыми не хотели бы расставаться.

Треть россиян посчитали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем

Треть россиян посчитали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем

Иногда для того, чтобы повысить свой доход, люди берут подработку. Лайф рассказывал, как часто россияне решаются на дополнительный труд ради денег.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Работа
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров