Каждый третий россиянин готов к переезду ради увеличения дохода, показал опрос
РИА "ФедералПресс": 35% россиян готовы к переезду ради увеличения зарплаты
Каждый третий россиянин признался, что готов переехать ради большего заработка. Такие данные по результатам опроса приводит РИА "ФедералПресс".
"35% опрошенных заявили, что готовы на переезд, потому что хотят зарабатывать достойно", — говорится в материале издания.
23% респондентов заявили, что работу с хорошей заработной платой могут найти и в своём регионе. И столько же россиян ответили, что вовсе довольны своим заработком. Ещё 19% рассказали, что не готовы переезжать, но главной причиной назвали родственников, с которыми не хотели бы расставаться.
Иногда для того, чтобы повысить свой доход, люди берут подработку. Лайф рассказывал, как часто россияне решаются на дополнительный труд ради денег.
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