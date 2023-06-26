Врач назвал полезную замену бутерброду с колбасой

Перекус бутербродом с колбасой нельзя назвать полезным, его лучше заменить цельнозерновым хлебом и овощами. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он указал на высокое содержание жиров, соли и добавок в обычной колбасе, что грозит повышением уровня холестерина, отёчностью и проблемами с давлением.

"Вместо колбасы можно использовать более полезные натуральные продукты. Это может быть тот же белок, но менее жирный. Например, бутерброд с индейкой, говядиной, солёной рыбой, сыром или яйцом. Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, например помидоры, болгарский перец", — сказал врач в беседе с "Москвой 24".

В таком случае, отметил специалист, организм получит необходимые для его работы белки, а овощи, особенно сезонные, станут отличным источником витаминов. Кроме того, лучше не употреблять обычный белый хлеб, в котором разрушена часть витаминов. В качестве замены отлично подойдёт цельнозерновой, содержащий много клетчатки и витаминов, в том числе группы В, пояснил доктор.