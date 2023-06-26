Экономист предрёк рублю возвращение к прежним показателям в ближайшие дни

"Обменный курс, как мне кажется, вернётся к своим значениям по состоянию на четверг-пятницу", — сказал он в эфире телеканала "Звезда" .

По его словам, чёткие рамки для стабилизации рубля, конечно же, отсутствуют. Однако на данный момент никаких фундаментальных предпосылок к ослаблению курса российской валюты нет. При этом он уточнил, что колебания любой валюты происходят на фоне непредсказуемых событий. Именно такие и произошли в России несколько дней назад. Однако сейчас всё пришло в норму, а значит, и курс рубля вскоре вернётся к прежним значениям.