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26 июня, 13:02

Экономист предрёк рублю возвращение к прежним показателям в ближайшие дни

Экономист Марголин: Фундаментальных предпосылок для ослабления рубля нет

<p>Обложка © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Курс рубля вернётся к прежним показателям уже в самые ближайшие дни. Об этом заявил проректор РАНХиГС заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.

"Обменный курс, как мне кажется, вернётся к своим значениям по состоянию на четверг-пятницу", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, чёткие рамки для стабилизации рубля, конечно же, отсутствуют. Однако на данный момент никаких фундаментальных предпосылок к ослаблению курса российской валюты нет. При этом он уточнил, что колебания любой валюты происходят на фоне непредсказуемых событий. Именно такие и произошли в России несколько дней назад. Однако сейчас всё пришло в норму, а значит, и курс рубля вскоре вернётся к прежним значениям.

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Как писал Лайф, сегодня утром курс доллара превысил отметку 87 рублей. В последний раз такие показатели фиксировались 29 марта прошлого года.

Максим Плетнёв
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