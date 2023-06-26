Психолог назвала шесть главных убийц любви

Отношения в паре не всегда развиваются по идеальному сценарию, иногда мужчина и женщина скатываются до придирок и оскорблений, видя проблему всех разногласий только в поведении партнёра. Семейный психолог Екатерина Иванова объяснила, когда любви приходит конец.

"Эгоистичные требования, неуважительные высказывания, вспышки гнева, нечестность, раздражающие привычки и независимое поведение — это шесть главных убийц любви", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, большинство конфликтов возникают лишь потому, что партнёры имеют определённые запросы и ожидания, которые оказываются в противоречии с реальностью. Зачастую мужчина и женщина идут в ЗАГС, не понимая до конца потребности друг друга и возможности сделать свою половинку счастливой. Иванова уверена, что спасти такой брак можно лишь в одном случае, если не переступлена критическая черта.

Эксперт пояснила, что если даже после больших ссор влюблённые хотят сохранить союз, то не всё потеряно. Однако в таком случае следует работать над собой, слышать партнёра, понимать его чувства и просьбы, заключила психолог.