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26 июня, 13:19

Девятиклассник из Москвы пытался покончить с собой, но передумал и вызвал скорую

SHOT: В Москве 16-летний подросток пытался покончить с собой

В Москве девятиклассник пытался покончить с собой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Известно, что совсем недавно парень сдавал ОГЭ. После этого родители свозили его отдохнуть в Петербург. Совершенно ничего не предвещало беды, однако на выходных 16-летний подросток пожаловался на тошноту. Позже он сам вызвал себе скорую помощь, а приехавшим медикам признался, что хотел покончить с собой, но передумал. В итоге парня госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют, что так повлияло на подростка. Известно, что семья у него благополучная, сам он никогда проблемным не был и даже не попадался за употреблением алкоголя.

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ТАСС / Булкин Сергей

Максим Плетнёв
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