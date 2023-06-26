Девятиклассник из Москвы пытался покончить с собой, но передумал и вызвал скорую
SHOT: В Москве 16-летний подросток пытался покончить с собой
В Москве девятиклассник пытался покончить с собой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Известно, что совсем недавно парень сдавал ОГЭ. После этого родители свозили его отдохнуть в Петербург. Совершенно ничего не предвещало беды, однако на выходных 16-летний подросток пожаловался на тошноту. Позже он сам вызвал себе скорую помощь, а приехавшим медикам признался, что хотел покончить с собой, но передумал. В итоге парня госпитализировали.
Сейчас правоохранители выясняют, что так повлияло на подростка. Известно, что семья у него благополучная, сам он никогда проблемным не был и даже не попадался за употреблением алкоголя.
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ТАСС / Булкин Сергей