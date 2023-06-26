Девятиклассник из Москвы пытался покончить с собой, но передумал и вызвал скорую

Известно, что совсем недавно парень сдавал ОГЭ. После этого родители свозили его отдохнуть в Петербург. Совершенно ничего не предвещало беды, однако на выходных 16-летний подросток пожаловался на тошноту. Позже он сам вызвал себе скорую помощь, а приехавшим медикам признался, что хотел покончить с собой, но передумал. В итоге парня госпитализировали.