Столтенберга подняли на смех после того, как он перепутал Россию и ФРГ во время выступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию и Германию. Это произошло во время пресс-конференции в литовском Вильнюсе, когда глава альянса отвечал на вопрос о том, как в организации относятся к последствиям событий в РФ.

"Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", — заявил Столтенберг.

Такое высказывание вызвало в зале недоумение и смех. Остальные участники мероприятия поправили Столтенберга, заявив, что он может не волноваться насчёт стабильности политического режима в Германии.