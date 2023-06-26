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26 июня, 14:58

Столтенберга подняли на смех после того, как он перепутал Россию и ФРГ во время выступления

Столтенберг перепутал Россию с Германией на пресс-конференции в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию и Германию. Это произошло во время пресс-конференции в литовском Вильнюсе, когда глава альянса отвечал на вопрос о том, как в организации относятся к последствиям событий в РФ.

"Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", заявил Столтенберг.

Такое высказывание вызвало в зале недоумение и смех. Остальные участники мероприятия поправили Столтенберга, заявив, что он может не волноваться насчёт стабильности политического режима в Германии.

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Также во время выступления в Вильнюсе генсек НАТО сообщил, что альянс изменит статус миссии ВВС по охране неба Прибалтики на боевой. С боевым мандатом истребители стран НАТО, патрулирующие небо Прибалтики, получат возможность участвовать в боевых действиях в случае кризиса.

Обложка ©

Getty Images / Omar Havana

Юрий Лысенко
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