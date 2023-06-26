Школьники-гандболисты из Новокузнецка попали в больницу после обеда в кафе в Омске
В Омске юные спортсмены отравились в кафе, приехав в город на соревнования
В одной из столовых Омска 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка отравились и были госпитализированы с высокой температурой и болями в животе. О произошедшем пишет Mash.
25 июня ребята возрастом от 11 до 17 лет прибыли на соревнования по пляжному гандболу в Омск. Они пообедали в кафе при гостинице, после чего почувствовали себя плохо. Сопровождавшие их в поездке взрослые вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проверяют сообщения о массовом отравлении учеников гимназии № 92 в ресторане на набережной Грибоедова. Ребята праздновали выпускной. Всего в ресторане находилось 60 гимназистов, на плохое самочувствие пожаловались 43 человека, а также три педагога и три родителя.
ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова