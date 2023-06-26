Столичные ветеринары борются за жизнь щенка с пулевыми ранениями, полиция ищет стрелка
SHOT: Неизвестный в Мещерском парке Москвы расстрелял щенка
В Мещерском парке Москвы неизвестный расстрелял щенка. Ветеринары пытаются спасти жизнь пёсика, а владельцы приюта направили в полицию заявление с требованием разыскать живодёра, о ситуации сообщил SHOT.
Щенок был обнаружен пожилой парой в коробке с миской корма и подстилкой. Он явно был сильно напуган и странно скулил. Собаку отдали сотрудникам велопроката, а те связались с волонтёрами, которые забрали животное в приют на Дубровке.
При осмотре полугодовалого пуделя ветеринары нашли семь ран от пуль, перелом на передней конечности, гематому глаза и ещё два пореза на лапах. Врачам удалось извлечь шесть пуль, прооперировав щенка. Седьмую пока что не получилось обнаружить, она всё ещё внутри. Состояние Денди — так назвали пёсика — тяжёлое, ветеринары продолжают бороться за его жизнь. Пули переданы на экспертизу.
Персонал приюта уже обратился в полицию с требованием найти стрелявшего в щенка и обеспечить ему справедливое наказание. Однако это может быть не так просто: территория парка очень велика, а камеры расположены только у входа.
Надеемся, что Денди поправится и попадёт в хорошие руки. К слову, ранее в Краснодарском крае школьница ради лайков издевалась над собственным щенком и публиковала жуткие видео в соцсетях. К счастью, ситуация не закончилась для собаки необратимыми последствиями: поведением девушки заинтересовались полицейские, а щенка уже передали зоозащитникам.
Telegram / SHOT