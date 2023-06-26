Столичные ветеринары борются за жизнь щенка с пулевыми ранениями, полиция ищет стрелка

В Мещерском парке Москвы неизвестный расстрелял щенка. Ветеринары пытаются спасти жизнь пёсика, а владельцы приюта направили в полицию заявление с требованием разыскать живодёра, о ситуации сообщил SHOT.

Щенок был обнаружен пожилой парой в коробке с миской корма и подстилкой. Он явно был сильно напуган и странно скулил. Собаку отдали сотрудникам велопроката, а те связались с волонтёрами, которые забрали животное в приют на Дубровке.

При осмотре полугодовалого пуделя ветеринары нашли семь ран от пуль, перелом на передней конечности, гематому глаза и ещё два пореза на лапах. Врачам удалось извлечь шесть пуль, прооперировав щенка. Седьмую пока что не получилось обнаружить, она всё ещё внутри. Состояние Денди — так назвали пёсика — тяжёлое, ветеринары продолжают бороться за его жизнь. Пули переданы на экспертизу.









Персонал приюта уже обратился в полицию с требованием найти стрелявшего в щенка и обеспечить ему справедливое наказание. Однако это может быть не так просто: территория парка очень велика, а камеры расположены только у входа.