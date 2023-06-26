Екатеринбуржец переоделся в форму ВСУ, чтобы выйти из украинского окружения

Российский военный из Екатеринбурга Даниил переоделся в форму украинского бойца, чтобы выбраться из окружения к своим. Своей историей из зоны спецоперации он поделился с журналистом Ura.ru.

Военнослужащий рассказал, что уже почти год воюет на фронте. Под Херсоном его подразделение попало под вражеский обстрел. Когда наступило затишье, мужчина понял, что оказался далеко от своих. Тут он увидел приближающегося к нему солдата ВСУ и выстрелил на опережение. Теперь предстояло выбираться к российским позициям.

"Я понимал, что вокруг меня несколько десятков боевиков ВСУ. Шансов выжить практически нет. Тогда мне в голову пришла, как мне казалось, гениальная идея. Я снял верхнюю одежду с ликвидированного украинского военного, переоделся в неё, а свою форму положил в портфель", — вспоминает Даниил.

Так ему удалось пройти через украинские подразделения и затем выйти к своим. Сослуживцам он рассказал о численности и позициях ВСУ, которые успел увидеть. А его смекалка ещё долго вызывала удивление и одобрение среди товарищей. "Смеялись мы долго", — признался солдат.