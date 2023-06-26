В Турции заявили, что только богу известно, перейдёт ли Кузяев в "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" действительно интересуется полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. Об этом заявил президент футбольного клуба Ахмет Нур Чеби.

"Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим", — сказал Чеби в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".