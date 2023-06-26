В Турции заявили, что только богу известно, перейдёт ли Кузяев в "Бешикташ"
Президент "Бешикташа" Чеби подтвердил интерес к игроку "Зенита" Кузяеву
Турецкий "Бешикташ" действительно интересуется полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. Об этом заявил президент футбольного клуба Ахмет Нур Чеби.
"Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим", — сказал Чеби в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее турецкий журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь стамбульского футбольного клуба, сообщил об интересе "Бешикташа" к Кузяеву. Также об этом писал портал Sozcu.
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ТАСС / Егор Алеев