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26 июня, 16:15

В Турции заявили, что только богу известно, перейдёт ли Кузяев в "Бешикташ"

Президент "Бешикташа" Чеби подтвердил интерес к игроку "Зенита" Кузяеву

Турецкий "Бешикташ" действительно интересуется полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. Об этом заявил президент футбольного клуба Ахмет Нур Чеби.

"Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим", — сказал Чеби в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ранее турецкий журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь стамбульского футбольного клуба, сообщил об интересе "Бешикташа" к Кузяеву. Также об этом писал портал Sozcu.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Никонов
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