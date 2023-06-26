Фёдора Чалова назвали интеллектуалом, способным творить на поле чудеса
Главный тренер ЦСКА Федотов назвал Чалова интеллектуалом, способным на чудеса
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что такой интеллектуальный футболист, как Фёдор Чалов, может творить чудеса на поле. В весеннем отрезке форвард стал лучшим по системе "гол плюс пас" в Премьер-лиге, при этом даже не играя на острие. Федотов отметил, что Чалов — очень хороший командный игрок.
"Потому что интеллектуальные футболисты, каковым я считаю Федю, с помощью тренерского штаба готовы творить чудеса. Мы им не раз говорили: "Вы ещё сами не знаете, что можете!" — приводит слова тренера издание "Спорт-Экспресс".
Федотов добавил, что Чалов сразу по возвращении из "Базеля", где он находился в аренде, включился в "творческий процесс" и был полностью готов, как и другие игроки команды.
Ранее сообщалось, что один из турецких клубов положил глаз на Чалова и теперь планирует обсудить его трансфер с ЦСКА. В завершившемся сезоне нападающий провёл за армейцев 41 матч, на его счету 24 забитых мяча и шесть результативных передач.
ТАСС / Олег Бухарев