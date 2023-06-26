Фёдора Чалова назвали интеллектуалом, способным творить на поле чудеса

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что такой интеллектуальный футболист, как Фёдор Чалов, может творить чудеса на поле. В весеннем отрезке форвард стал лучшим по системе "гол плюс пас" в Премьер-лиге, при этом даже не играя на острие. Федотов отметил, что Чалов — очень хороший командный игрок.

"Потому что интеллектуальные футболисты, каковым я считаю Федю, с помощью тренерского штаба готовы творить чудеса. Мы им не раз говорили: "Вы ещё сами не знаете, что можете!" — приводит слова тренера издание "Спорт-Экспресс".

Федотов добавил, что Чалов сразу по возвращении из "Базеля", где он находился в аренде, включился в "творческий процесс" и был полностью готов, как и другие игроки команды.