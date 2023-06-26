Боррель: ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в России

Евросоюз разработает стратегию на тот случай, если в РФ возникнет "политическая нестабильность", сейчас такая стратегия отсутствует. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Глава европейской дипломатии отметил, что подобные стратегии не могут быть разработаны быстро, но ЕС проведёт работу по этому вопросу. Боррель добавил, что события, которые произошли в РФ с пятницы на субботу, являются исключительно внутренним делом России и Европейский союз не имеет к ним никакого отношения. Так политик ответил на вопрос о том, есть ли у ЕС план действий на тот случай, если в России в будущем возникнет политическая нестабильность.