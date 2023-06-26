Открытое горение на территории зоопарка в Ростове-на-Дону ликвидировали
В зоопарке Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил журналистам начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.
Кадры спасения животных из горящего здания зоопарка в Ростове-на-Дону. Видео © МЧС России
"В 20:01 мск была достигнута ликвидация открытого горения. На текущий момент проводится проливка и разборка строительных конструкций", — сообщил он.
Всех зверей из подвала здания пожарным удалось вытащить вместе с сотрудниками зоопарка. Пострадавших нет.
Напомним, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров на территории ростовского зоопарка, животных эвакуировали. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Возгорание, предположительно, произошло в месте, где находятся экзотариум, вольеры белых медведей, антилоп и львов.
МЧС России