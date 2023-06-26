Украинская теннисистка Калинина проиграла Касаткиной и не пожала ей руку после матча

26-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Дарье Касаткиной после их встречи в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Истборне.

В матче первого круга 11-я ракетка мира Касаткина (под номером 9) обыграла Калинину со счётом 6:3, 6:1. Калинина занимает 26-ю позицию в рейтинге WTA. Встреча продлилась 1 час и 15 минут, Касаткина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Турнир WTA 500 в английском Истборне проходит с 26 июня по 1 июля.