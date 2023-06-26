Сломавшая на Бали ногу россиянка будет лечиться в России
Минздрав предоставит врача онкобольной россиянке с травмой для отъезда с Бали
Дарья Золина. Обложка © VK / zolinadaria
Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ направит высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки Дарьи Золиной, сломавшей ногу во время отдыха на Бали. Девушку будут лечить в России, сообщили в пресс-службе министерства.
В Минздраве добавили, что Федеральный центр медицины катастроф находится на связи с индонезийской стороной, самой пациенткой и её родственниками.
"Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при её перелёте для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время её состояние не вызывает опасений специалистов", — приводит комментарий ведомства РИА "Новости".
Вопиющий случай произошёл на популярном у россиян курорте. Напомним, москвичке в 2021 году поставили протез из-за злокачественной опухоли правой бедренной кости. И именно эту ногу девушка сломала, будучи на отдыхе в Индонезии. После её обращения с переломом в клиники Бали врачи выставили счёт в полтора миллиона и не выпускали с острова, а также запретили коллегам помогать девушке выбраться из страны, пока она не заплатит.