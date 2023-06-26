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26 июня, 18:19

Сломавшая на Бали ногу россиянка будет лечиться в России

Минздрав предоставит врача онкобольной россиянке с травмой для отъезда с Бали

<p>Дарья Золина. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zolinadaria" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zolinadaria</a> </p>

Дарья Золина. Обложка © VK / zolinadaria

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ направит высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки Дарьи Золиной, сломавшей ногу во время отдыха на Бали. Девушку будут лечить в России, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве добавили, что Федеральный центр медицины катастроф находится на связи с индонезийской стороной, самой пациенткой и её родственниками.

"Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при её перелёте для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время её состояние не вызывает опасений специалистов", — приводит комментарий ведомства РИА "Новости".

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Вопиющий случай произошёл на популярном у россиян курорте. Напомним, москвичке в 2021 году поставили протез из-за злокачественной опухоли правой бедренной кости. И именно эту ногу девушка сломала, будучи на отдыхе в Индонезии. После её обращения с переломом в клиники Бали врачи выставили счёт в полтора миллиона и не выпускали с острова, а также запретили коллегам помогать девушке выбраться из страны, пока она не заплатит.

Ирина Фальке
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