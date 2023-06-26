Сломавшая на Бали ногу россиянка будет лечиться в России

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ направит высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки Дарьи Золиной, сломавшей ногу во время отдыха на Бали. Девушку будут лечить в России, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве добавили, что Федеральный центр медицины катастроф находится на связи с индонезийской стороной, самой пациенткой и её родственниками.

"Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при её перелёте для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время её состояние не вызывает опасений специалистов", — приводит комментарий ведомства РИА "Новости".