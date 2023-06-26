Захарова назвала вывоз святынь вопиющим актом преступного курса Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о намерениях украинских властей вывезти за границу православные святыни Киево-Печерской лавры. Её заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Как стало известно из опубликованного на днях сообщения СВР России, киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых. Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Владимира Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп", — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, гонения на Украине в отношении служителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви — постоянная тема бесед с руководством секретариата ЮНЕСКО. Организация заверила, что "не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра". Также представитель российского МИД отметила, что ВС РФ делают всё возможное для недопущения нарушения обязательств нашей страны по конвенциям ЮНЕСКО о защите культурных ценностей.