Латвия прекратит принимать заявления на любые виды виз от граждан РФ с 26 июня
Латвия объявила о прекращении приёма заявлений на все типы виз от российских граждан с 26 июня. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте латвийского МИД.
В сообщении сказано, что приём заявлений на визы прекращается в связи с развитием внутриполитических событий в РФ. Отмечается, что заявления, которые были поданы до 25 июня, будут рассмотрены.
Латвия уже ранее сообщала о том, что не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ. Кроме того, были сделаны заявления о том, что страна усилит охрану границы с Россией.
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ТАСС / Валерий Шарифулин