Латвия прекратит принимать заявления на любые виды виз от граждан РФ с 26 июня

Латвия объявила о прекращении приёма заявлений на все типы виз от российских граждан с 26 июня. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте латвийского МИД.

В сообщении сказано, что приём заявлений на визы прекращается в связи с развитием внутриполитических событий в РФ. Отмечается, что заявления, которые были поданы до 25 июня, будут рассмотрены.