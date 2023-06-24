Ринкевичс: Латвия усиливает охрану границы с Россией

Власти Латвии объявили об усилении охраны границы с Россией и отказе выдавать нашим гражданам гуманитарные и иные визы. Об этом написал в Twitter недавно избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия, Литва и Эстония тесно координируют действия между собой, но пока не видят для себя угрозы.