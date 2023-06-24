Регион

Уведомления отключены

24 июня, 14:22

Ринкевичс: Латвия усиливает охрану границы с Россией

Власти Латвии объявили об усилении охраны границы с Россией и отказе выдавать нашим гражданам гуманитарные и иные визы. Об этом написал в Twitter недавно избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия, Литва и Эстония тесно координируют действия между собой, но пока не видят для себя угрозы.

"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся введённые 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан Российской Федерации", сказано в сообщении Ринкевичса.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.

Обложка ©

Getty Images / Alexander Welscher

Марина Калегина
  • Новости
  • Латвия
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров