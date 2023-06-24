Ринкевичс: Латвия усиливает охрану границы с Россией
Власти Латвии объявили об усилении охраны границы с Россией и отказе выдавать нашим гражданам гуманитарные и иные визы. Об этом написал в Twitter недавно избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс.
Он отметил, что Латвия, Литва и Эстония тесно координируют действия между собой, но пока не видят для себя угрозы.
"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся введённые 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан Российской Федерации", — сказано в сообщении Ринкевичса.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.
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